Київ. COVID-19 виявили у гуртожитку КПІ

Спалах коронавірусу зафіксували в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Джерело: КМДА з посиланням на виконувача обов'язки директора міського лабцентру Сергія Чумака.

Пряма мова :"Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР».

Деталі : Зараз на коронавірус хворіють 52 курсанти. Усього в гуртожитку мешкають 152 людини.

Наразі в приміщенні проводиться дезінфекція. Виявили усіх контактних осіб. Визначено місця ізоляції хворих.

Передісторія: Загалом у столиці на коронавірус захворіли 7620 осіб. 95 із них – впродовж минулої доби.