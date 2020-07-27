Київ. У Печерському райсуді столиці виявили коронавірус
У співробітників Печерського районного суду Києва підтвердили коронавірусну інфекцію.
Джерело: Пресслужба суду.
Пряма мова: "Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді".
Деталі: Наразі Печерський райсуд продовжує працювати у штатному режимі.
Разом із тим, відвідувачів просять утриматися від участі у судових засіданнях, якщо це можливо.
Передісторія: COVID-19 також виявили у Господарському суді Одеської області.