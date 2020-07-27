Дев'ять областей не можуть послабити карантин

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області, за даними МОЗ, не готові послабити карантин.

Джерело: МОЗ.

Деталі: На Вінниччині та Житомирщині перевищений показник динаміки хвороби. На Рівненщині та Львівщині– виявлення нових випадів.

Обидва показники не відповідають нормі у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

На Закарпатті перевищений відсоток заповненості ліжок.

Передісторія: Для того, щоб пом'якшити карантинні обмеження, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції – 11%, динаміка приросту – не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні мають провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.