Вінниччина. В обласній лікарні зафіксували спалах COVID-19

Спалах коронавірусу стався у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова.

Джерело: Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Фейсбуці.

Пряма мова: "Про спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. На 19 годину 27 липня із 294 зразків COVID-19 уже підтверджено у 25 випадках, серед яких 11 – медичні працівники, 14 – пацієнти".

Деталі: Наразі на Вінниччині хворіють 88 медичних працівників. Більшість із них – медсестри. Далі – лікарі та молодший медичний персонал.

Передісторія: Наразі Вінниця є епіцентром коронавірусу в області.