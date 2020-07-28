Коронавірус виявили у Лук'янівському СІЗО

Захворів ув'язнений та працівник.

Джерело: ТСН з посиланням на коментар Офісу Омбудсмана.

Пряма мова: "Ми отримали офіційну інформацію від державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" про те, що сьогодні підтвердилися лабораторні дані одного ув'язненого і одного співробітника. У них позитивні результати тесту на коронавірус".

Деталі: Наразі у всіх контактних осіб також взяли тести на COVID-19, однак результатів ще немає.

Передісторія: За минулу добу у столиці зареєстрували 110 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина померла.