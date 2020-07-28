Івано-Франківськ. Через підозру на COVID-19 серед працівників закрили сервісний центр податкової інспекції

Франківців закликають звертатися у податкову через електронний кабінет.

Джерело: Канал "402".

Пряма мова: "З 28 липня Центр обслуговування платників Івано-Франківської ДПІ тимчасово зачинений. Податківці пояснюють – це вимушений крок через зростання захворюваності на COVID-19. Підозру на небезпечну недугу виявили і у трьох працівників. Тож, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, закликають громадян до листування в електронному кабінеті. Там для платників доступна низка сервісів".

Передісторія: За минулу добу на Івано-Франківщині виявили новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19 – в області зафіксовано 103 нові зараження, одну смерть та 40 одужань.