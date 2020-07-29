Полтавщина. У Кременчуці суд оштрафував чоловіка за перебування без маски в супермаркеті

У Кременчуці чоловік отримав 17 тисяч гривень штрафу за те, що відвідував місцевий супермаркет "АТБ" без маски.

Джерело: "Poltavske.TV" з посиланням на державний реєстр судових рішень.

Пряма мова: "17 тис. грн штрафу отримав чоловік, який порушив карантинні обмеження в Кременчуці. Відповідну постанову виніс Крюківський районний суд".

Деталі: Відомо, що карантин члловік порушив ще 24 квітня. О 1:10 він перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту.

Суд вирішив, що відвідувач магазину скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Передісторія: За минулу добу в Полтавській області зафіксували 13 випадків коронавірусу. Наразі в області хворіють 75 людей.