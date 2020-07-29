Київ. Випадок COVID-19 зафіксували в ЦВК

У Центральній виборчій комісії виявили випадок коронавірусу. У зв’язку з цим посилили карантинні заходи.

Джерело: ЦВК у Фейсбуці.

Пряма мова: "Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу, ми знову посилили карантинні заходи".

Деталі: Відвідувачів просять не з'являтися в ЦВК без нагальної потреби, а в разі відвідування – одягати засоби захисту і дотримуватися дистанції.

Передісторія: З 27 липня до 5 серпня триває прийом кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. У зв'язку з пандемією, у ЦВК просять попередньо записуватися для подання документів.

А під час перебування в будівлі – не створювати скупчення.