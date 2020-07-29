Мешканець Тернопільщини захворів на COVID-19 втретє

Загалом в області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Видання "Тернополяни" з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Пряма мова: "Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання".

Деталі: За словами Бойчука, сьогодні спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в області. Продовжують хворіти 1075 осіб. З них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані.

Чиновник також наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах Тернопільщини. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

Завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних закладах першої хвилі становить 26,7%.

Передісторія: Станом на ранок 29 липня на Тернопільщині зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусу. 21 хворий помер, 650 людей – одужало.

Загалом з початку епідемії зафіксовано вже 67 597 випадків коронавірусу.