Київ. В Апеляційній палаті ВАКС виявили коронавірус

У працівника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду виявили COVID-19.

Джерело: Пресслужба суду.

Пряма мова: "У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений".

Деталі: Наразі в приміщенні проводять дезінфекцію та профілактичні заходи. Також тестують контактних осіб.

До приміщення допускатимуть лише учасників судових засідань. Суд продовжує працювати в штатному режимі з дотриманням маскового режиму та вимірюванням температури працівникам і відвідувачам.

Передісторія: Напередодні коронавірус виявили у Центральній виборчій комісії.