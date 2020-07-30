30 липня 2020, 12:27 — Валерія Іванова
Львівщина. COVID-19 виявили у Лаврі УГКЦ
Четвер, 30 липня 2020, 19:06
Святоуспенська Унівська Лавра йде на карантин.
Джерело: Facebook-сторінка Святоуспенської Унівської Лаври.
Пряма мова: "Святоуспенська Унівська Лавра з причин виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання на COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії".
Передісторія: Напередодні стало відомо, що на Дніпропетровщині коронавірус виявили у 15 священників.