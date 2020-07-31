На Донеччині – різке зростання випадків COVID-19

П'ятниця, 31 липня 2020, 08:26

За попередню добу на Донеччині підтвердили 16 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Фейсбуці.

Пряма мова: "Знову маємо різке зростання захворюваності. Це яскраве свідчення, що не можна нехтувати заходами безпеки. Вкотре закликаю дотримуватися карантинних обмежень і протиепідемічних пересторог. Уникайте скупчень людей, використовуйте індивідуальні засоби захисту. Тільки так можна вберегти своє здоров'я та життя".

Деталі: Шість випадків хвороби зафіксували у Слов'янську. Серед хворих – хлопчик десяти років та дев'ятимісячна дівчинка. 

П'ятеро людей захворіли в Краматорську. Серед них – одна медпрацівниця. 

Ще два випадки зафіксовано у Маріуполі та по одному – у Мангушському районі, Миколаївці та Черкаській ОТГ.

Передісторія: Також напередодні групове інфікування виявили на одному з ринків Краматорська.



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