31 липня 2020, 08:48 — Марина Ансіфорова, Валерія Іванова
Кропивницький. Жінці посмертно діагностували коронавірус
П'ятниця, 31 липня 2020, 10:53
За попередню добу на Кіровоградщині виявили один новий випадок COVID-19. Ще один – діагностували після смерті пацієнтки.
Джерело: Пресслужба Кіровоградської ОДА.
Пряма мова: "Померла 74-річна кропивничанка від важкої ішемічної хвороби серця. У жінки посмертно підтвердили інфікування на коронавірус".
Деталі: Хворобу підтвердили також у 67-річної мешканки села Григорівка Світловодського району.
За добу в області одужали двоє осіб.
Передісторія: Станом на 31 липня у Кіровоградській області на коронавірус захворіли вже 703 особи. За весь час пандемії одужали 632 пацієнти. 36 – померли від ускладнень.