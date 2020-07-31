Кропивницький. Жінці посмертно діагностували коронавірус

За попередню добу на Кіровоградщині виявили один новий випадок COVID-19. Ще один – діагностували після смерті пацієнтки.

Джерело: Пресслужба Кіровоградської ОДА.

Пряма мова: "Померла 74-річна кропивничанка від важкої ішемічної хвороби серця. У жінки посмертно підтвердили інфікування на коронавірус".

Деталі: Хворобу підтвердили також у 67-річної мешканки села Григорівка Світловодського району.

За добу в області одужали двоє осіб.

Передісторія: Станом на 31 липня у Кіровоградській області на коронавірус захворіли вже 703 особи. За весь час пандемії одужали 632 пацієнти. 36 – померли від ускладнень.