Рівненщина. В одному з районів посилюють карантин

Рівненська обласна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні заходи у Костопільському районі.

Джерело: Пресслужба Рівненської ОДА.

Пряма мова: "Так, на території району упродовж наступних семи днів забороняється:

Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Робота розважальних закладів та діяльність суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках та діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

Здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;

Робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів ".

Деталі: Такі обмеження пов’язані зі збільшенням захворюваності на COVID-19. Лише на минулому тижні захворіли 124 особи, що складає майже 194 випадки на 100 тисяч населення.

Передісторія: За весь час пандемії на Рівненщині на коронавірус захворіли 6024 особи. Продовжують лікування – 1243.

4688 людей подолали хворобу, а 93 – померли від ускладнень.