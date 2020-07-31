Полтавщина. Через коронавірус можуть обмежити рух транспорту

Блокпости можуть поставити в межах тих районів, де постійно збільшуватиметься кількість хворих на COVID-19 і які потраплять до "червоної зони".

Джерело: Суспільне з посиланням на голову Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Пряма мова: "Такі пости ми вже могли спостерігати в активній фазі, коли боролись з коронавірусом. Це більше профілактичні заходи: вимірювання температури, опитування людей тощо. Якщо буде червона зона, то проїзд до таких районів і міст буде обмежений".

Деталі: Поки що в регіоні рух транспорту не обмежують. Рішення щодо цього ухвалюватиме обласна комісія із надзвичайних ситуацій.

Передісторія: Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 22 липня про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням COVID-19.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.