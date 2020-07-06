У Києві анонсували рейди нічними клубами

Поліція та Держспоживслужба перевірятиме розважальні заклади Києва на дотримання карантину.

Джерело: "РБК-Україна" з посиланням на голову Держспоживслужби Києва Олега Рубана.

Пряма мова: "Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди".

Передісторія: Від сьогодні у Києві послабили карантин. Закладам громадського харчування, кінотеатрам та театрам дозволили працювати після 22:00.