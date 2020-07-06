11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
У Києві анонсували рейди нічними клубами
Понеділок, 6 липня 2020, 22:00
Поліція та Держспоживслужба перевірятиме розважальні заклади Києва на дотримання карантину.
Джерело: "РБК-Україна" з посиланням на голову Держспоживслужби Києва Олега Рубана.
Пряма мова: "Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди".
Передісторія: Від сьогодні у Києві послабили карантин. Закладам громадського харчування, кінотеатрам та театрам дозволили працювати після 22:00.