На Прикарпатті – новий антирекорд захворювання

За минулу добу на Івано-Франківщині зафіксували 123 випадки коронавірусу.

Джерело: РНБО.

Деталі: Такий показник – найбільший за весь час пандемії.

Також за добу одужали 16 осіб. Троє – померли.

Передісторія: Станом на ранок 1 серпня на COVID-19 в Івано-Франківській області захворіли 4680 людей. 2880 осіб наразі продовжують лікування.

1659 пацієнтів уже одужали. Разом із тим, зафіксований 141 летальний випадок.