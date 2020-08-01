11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
На Прикарпатті – новий антирекорд захворювання
Субота, 1 серпня 2020, 09:33
За минулу добу на Івано-Франківщині зафіксували 123 випадки коронавірусу.
Джерело: РНБО.
Деталі: Такий показник – найбільший за весь час пандемії.
Також за добу одужали 16 осіб. Троє – померли.
Передісторія: Станом на ранок 1 серпня на COVID-19 в Івано-Франківській області захворіли 4680 людей. 2880 осіб наразі продовжують лікування.
1659 пацієнтів уже одужали. Разом із тим, зафіксований 141 летальний випадок.