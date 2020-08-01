31 липня 2020, 08:48 — Марина Ансіфорова, Валерія Іванова
Вже більше трьох тисяч заражень коронавірусом виявили на Тернопільщині
Субота, 1 серпня 2020, 11:43
Впродовж попередньої доби у Тернопільській області зареєстрували 59 нових випадків коронавірусу.
Джерело: РНБО.
Деталі: Загалом в області інфікувалися вже 3035 жителів.
За минулу добу летальних випадків хвороби не зафіксували. Водночас одужали ще 22 пацієнти.
Передісторія: Наразі в Тернопільській області ще хворіють 1204 людини.
За весь час пандемії хворобу подолали 1792 пацієнти. Летальних випадків виявлено 39.