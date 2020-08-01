Вже більше трьох тисяч заражень коронавірусом виявили на Тернопільщині

Впродовж попередньої доби у Тернопільській області зареєстрували 59 нових випадків коронавірусу.

Джерело: РНБО.

Деталі: Загалом в області інфікувалися вже 3035 жителів.

За минулу добу летальних випадків хвороби не зафіксували. Водночас одужали ще 22 пацієнти.

Передісторія: Наразі в Тернопільській області ще хворіють 1204 людини.

За весь час пандемії хворобу подолали 1792 пацієнти. Летальних випадків виявлено 39.