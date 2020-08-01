Поїзди тимчасово не зупинятимуться в Луцьку та Тернополі

З третього серпня поїзди далекого сполучення тимчасово перестануть зупинятися в Луцьку та Тернополі.

Джерело: Пресслужба "Укрзалізниці".

Пряма мова: "Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів".

Деталі: Такі обмеження діють через посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу. Зупинки будуть відновлені після рішення регіональних комісій з питань ТЕБ та НС про пом'якшення карантинних норм.

Посажирам, які планували поїздку з цих міст, обіцяють повернути повну вартість квитків.

Передісторія: Напередодні Луцьк, Тернопіль та один район Чернівецької області увійшли до "червоної зони".