Луцьк відмовляється посилювати карантинні обмеження

Міська влада Луцька не згодна з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо віднесення міста до "червоної" зони. Карантин в обласному центрі посилювати не будуть.

Джерело: Виконувач обов'язків міського голови Ігор Поліщук у Фейсбуці.

Пряма мова: "Повідомляємо, що Луцька міська рада не прийматиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв'язку з вищевказаним незрозумілим рішенням".

Деталі: До "червоної" зони карантину віднесено Луцьк, Тернопіль та Кацманський район Чернівецької області. У цих регіонах повинні припинити роботу громадського транспорту, дитячих садків, закладів громадського харчування.

У Луцьку переконані, що це вплине на економіку міста. Таке рішення центральної влади називають "незрозумілим", адже, за словами Ігоря Поліщука, ситуація з рівнем захворювання в обласному центрі не змінилась.

Передісторія: Напередодні в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди тимчасово перестануть зупинятися у Луцьку та Тернополі.