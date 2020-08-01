Тернопіль не посилюватиме карантин

Міська рада Тернополя у понеділок збереться на позачергову сесію щодо законності віднесення міста до "червоної" зони.

Джерело: Пресслужба Тернопільської міської ради.

Пряма мова: "Наразі з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників та відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень".

Деталі: У міськраді переконують, що показники захворюваності у місті пішли на спад.

"Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше 24);коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник – 11);показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник – 10)", – йдеться в повідомленні.

Також наголошують, що показник заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом менший за норму для" червоної зони" майже вдвічі.

Передісторія: Посилювати карантинні обмеження раніше відмовилися у Луцьку.