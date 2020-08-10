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Черкаси. COVID-19 виявили в одному з дитсадків міста
Понеділок, 10 серпня 2020, 08:21
У Черкаському дитячому садочку №34 зафіксовано випадок коронавірусу.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на очільника департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергія Воронова.
Деталі: Офіційно факт зараження підтвердився напередодні ввечері.
Вихованців закладу переведуть на двотижневу самоізоляцію.
Крім того, сам дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.
Передісторія: 7 серпня коронавірус зафіксували у дитячому садку в Коломиї. Там захворіла дитина.