Черкаси. COVID-19 виявили в одному з дитсадків міста

Мільярд тих, що вижили, відкриття японського вченого та найефективніший препарат від COVID-19 — дайджест топ-фейків тижня
7 серпня 2020, 06:00 — Марина Ансіфорова, Валерія Іванова
У Черкаському дитячому садочку №34 зафіксовано випадок коронавірусу.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на очільника департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергія Воронова.
Деталі: Офіційно факт зараження підтвердився напередодні ввечері.
Вихованців закладу переведуть на двотижневу самоізоляцію.
Крім того, сам дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.
Передісторія: 7 серпня коронавірус зафіксували у дитячому садку в Коломиї. Там захворіла дитина.