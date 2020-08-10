Черкаси. COVID-19 виявили в одному з дитсадків міста

У Черкаському дитячому садочку №34 зафіксовано випадок коронавірусу.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на очільника департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергія Воронова.

Деталі: Офіційно факт зараження підтвердився напередодні ввечері.

Вихованців закладу переведуть на двотижневу самоізоляцію.

Крім того, сам дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.

Передісторія: 7 серпня коронавірус зафіксували у дитячому садку в Коломиї. Там захворіла дитина.