На Львівщині розгортають лікарні другої хвилі

У Львівській області для боротьби з коронавірусною інфекцією почали розгортати лікарні другої хвилі.

Джерело: Максим Степанов під час брифінгу.

Пряма мова: "Львівська область перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі".

Деталі: За даними МОЗ, заповненість ліжок, призначених для пацієнтів з коронавірусом, на Львівщині становить 52,48%.

Передісторія: За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили саме на Львівщині. Зокрема, в області інфекція підтвердилася у 130 пацієнтів. 79 із них – львів'яни.

Загалом в області COVID-19 діагностували у 10 981 людини. 7740 пацієнтів продовжують лікування.