Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину

Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області не відповідають цільовим показникам МОЗ щодо пом'якшення карантину.

Джерело: МОЗ.

Деталі: На Волині, Житомирщині, Прикарпатті, Рівненщині та Харківщині наразі зависокий відсоток виявлення нових випадків коронавірусу. На Одещині та Сумщині перевищує норму динаміка хвороби.

Заповненість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% на Львівщині.

Усі три показники перебільшують норму на Буковині.

Передісторія: За добу в Україні виявили 1008 випадків коронавірусної хвороби.