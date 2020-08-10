10 серпня 2020, 12:36 — Марина Ансіфорова
Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину
Понеділок, 10 серпня 2020, 12:45
Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області не відповідають цільовим показникам МОЗ щодо пом'якшення карантину.
Джерело: МОЗ.
Деталі: На Волині, Житомирщині, Прикарпатті, Рівненщині та Харківщині наразі зависокий відсоток виявлення нових випадків коронавірусу. На Одещині та Сумщині перевищує норму динаміка хвороби.
Заповненість ліжок для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% на Львівщині.
Усі три показники перебільшують норму на Буковині.
Передісторія: За добу в Україні виявили 1008 випадків коронавірусної хвороби.