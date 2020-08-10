На COVID-19 захворів гравець футбольного клубу "Зоря Луганськ"

Дмитро Іванісеня відчув проблеми зі здоров`ям 6 серпня.

Джерело: Facebook-сторінка ФК "Зоря Луганськ".

Пряма мова: "На даний момент Дмитро Іванісеня знаходиться на двотижневій самоізоляції. Самопочуття у гравця хороше. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро знаходиться під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест".

Деталі: 7 серпня ввечері футбольний клуб призупинив тренувальний процес на вихідних та відправив команду на самоізоляцію. Гравці та тренерський штаб пройшли ПЛР-тестування вранці 9 серпня і ввечері отримали негативні результати.

Відсьогодні "Зоря Луганськ" продовжила тренувальний процес.

Передісторія: На коронавірус захворіли також 12 гравців народного футбольного клубу "Ураган" з Прикарпаття. Вони переносять хворобу безсимптомно.