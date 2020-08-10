Буковину накриває друга хвиля COVID-19

Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині ж зареєстровано спалах коронавірусної інфекції.

Джерело: Facebook-сторінка Чернівецької ОДА.

Деталі: В області відбулася онлайн-нарада із керівниками лікарень та госпітальних баз задля посилення координації між різними установами, що працюють із хворими на COVID-19.

За словами заступниці голови ОДА Наталії Гусак, ситуація із розповсюдженням COVID-19 набуває нових обертів: "Найперше завдання, яке стоїть перед госпітальними базами – сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту. Наразі на рахунках лікарень є близько 50 мільйонів невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України для лікування хворих на COVID-19".

Гусак зауважила, що є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Чиновниця закликала виправити цю ситуацію.

Передісторія: Станом на ранок 10 серпня на Буковині виявили 108 нових випадків коронавірусу, три смерті та 46 одужань.

Всього за час пандемії в області зафіксовано 6777 хворих на COVID-19.