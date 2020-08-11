Волинь. COVID-19 виявили у людей, які зібралися на відпочинок за кордон

Шестеро волинян, які готувалися до виїзду за кордон, захворіли на коронавірус.

Джерело: Головна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко під час брифінгу.

Пряма мова: "Проводяться обстеження методом ПЛР тих, хто виїжджає, наприклад, на відпочинок. За минулий тиждень було проведено понад 60 таких досліджень. І, на жаль, серед тих, хто збирався за кордон, у шести, тобто 10% був тест позитивний".

Деталі: За словами посадовиці, інфіковані волиняни не мали проявів хвороби.

Крім того, вона зазначила, що люди, які повертаються з-за кордону, можуть пройти тестування на коронавірус і, в разі отримання негативного результату, не проходити двотижневу самоізоляцію. Такою опцією скористався 161 мешканець області.

Передісторія: Впродовж минулої доби на коронавірус захворіли 48 волинян. Наразі в області продовжують боротися з хворобою 1085 осіб.