Волинь. Спалах коронавірусу зафіксовано у виправній колонії

У виправній колонії смт Цумань, що на Волині, на коронавірус хворіють працівники.

Джерело: Пресслужба Ківерцівської райдержадміністрації.

Пряма мова: "Зареєстрований спалах у ВК-84 смт Цумань, виявлено всього – 4 випадки серед працівників закладу (в тому числі за останню добу 2 випадки)".

Деталі: За минулу добу у Ківерцівському районі зафіксовано чотири випадки коронавірусної інфекції.

Передісторія: Загалом у районі за весь час пандемії було виявлено 475 випадків COVID-19. 11 із них виявилися летальними.

Уже подолали хворобу 407 жителів Ківерцівського району. 57 – іще продовжують хворіти.