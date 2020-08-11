Ліки з високим вмістом хлору не рятують від коронавірусу — ІНФОГРАФІКА

Препарати з високим вмістом хлору не лікують коронавірус.

Джерело: "Українська правда SOS".

Деталі: "Українська правда SOS" підготувала нову інфографіку зі спростуванням популярних міфів про коронавірус.

Зокрема, в одній з інфографік ідеться про те, що ліки з високим вмістом хлору не можуть подолати коронавірус. Натомість можуть нашкодити.

"Застосування хлору перорально не тільки не знищить COVID-19 в організмі, а й може призвести до отруєння та смерті", — йдеться в повідомленні.

Передісторія: Раніше редакція "Української правди SOS" уже публікувала серію інфографіки з важливою інформацією про COVID-19. Її можна завантажити та поширювати в соцмережах.

Усі інфографіки підготовлені за інформацією МОЗ та ВООЗ.