COVID-19 виявили у працівниці Черкаської ОДА

Вона їздила у відрядження до Західної України.

Джерело: Facebook-сторінка голови Черкаської ОДА Романа Боднара.

Пряма мова: "Не оминув коронавірус і працівників ОДА. Працівниця структурного підрозділу була на території Західної України. На жаль, на заходах були позитивні на COVID-19 громадяни. Зараз черкащанка перебуває на самоізоляції вдома, контактні особи встановлені та проходять обстеження".

Деталі: Очільник Черкащини закликав без необхідності не їздити в країни та регіони, які перебувають в "червоній" карантинній зоні.

Передісторія: Наразі Черкащина перебуває у "зеленій" карантинній зоні. За добу виявлено три нові випадки коронавірусу. Загалом з початку карантину в області зафіксовано 1039 інфікувань.