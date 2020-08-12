У Миколаєві більшає хворих на COVID-19 – відкривають ще одну лікарню

Пацієнтів з коронавірусом прийматиме міська лікарню №1.

Джерело: УКРІНФОРМ з посиланням на заступника начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктора Фаюка.

Пряма мова: "Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, з 10 серпня відкрита 1-а міська лікарня, яка визначена медзакладом першої черги з надання допомоги при коронавірусній інфекції. На сьогоднішній день там 15 осіб з підозрою на COVID-19".

Деталі: За словами Фаюка, до прийому хворих готова і міська лікарня №3. Там провели ремонтні роботи та на її базі планують відкрити респіраторний центр, де будуть лікувати людей з легеневою недостатністю. Однак, відкриють медустанову лише в тому випадку, якщо міська лікарня №1 не справлятиметься з напливом хворих на коронавірус.

Передісторія: Станом на ранок 12 серпня в Миколаївській області зареєстровано 775 підтверджених випадків COVID-19. З них 257 – у Миколаєві.