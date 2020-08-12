Більше 70-ти співробітників Харківської опери перебувають на самоізоляції

Шість людей мають підтверджений коронавірус – усі вони учасники хорового колективу.

Джерело: Медіа группа "Объектив " з посиланням на гендиректора оперного театру Олега Оріщенка.

Деталі: Ще 29 людей лікуються вдома з діагнозом ГРВІ. Деякі з них чекають результатів тестів.

Також у театрі зазначили, що тричі на день дезінфікують поверхні та зали. При вході до приміщення всім вимірюють температуру, просять скористатися антисептиком та не пускають без масок.

Вистави та концерти не відмінятимуть, окрім виступів хорового колективу. Усі заходи проводитимуть на відкритому майданчику. Однак, якщо цьому заважатимуть погодні умови, підготували велику залу. Там відвідувачі зможуть зайняти лише половину місць, аби дотримуватися дистанції.

За словами Оріщенка, наразі у театрі працюють 758 людей.

Передісторія: Заступник директора Харківського оперного театру Ігор Тулузов повідомив, що перший випадок коронавірусу в установі підтвердили в п`ятницю. Також у театрі зазначили, що продовжать працювати у звичному режимі.