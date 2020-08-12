У Луганській ОДА вводять карантин

В установі виявили випадки коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка Луганської ОДА.

Пряма мова: "У зв’язку з реєстрацією випадків захворювання у будівлі за адресою проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк з 12 серпня 2020 року на 14 календарних днів в облдержадміністрації запроваджені відповідні запобіжні заходи".

Деталі: ПрАТ "Сєвєродонецький науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування", який знаходиться в одній будівлі з Луганською ОДА, рекомендовано обмежити доступ сторонніх осіб. Зокрема, це стосується проведення масових заходів, нарад, засідань колегіальних і дорадчих органів та переведення їх у режим телефонних або відеоконференцій.

В облдержадміністрації щоденно проводитимуть температурний скринінг працівників, регулярні дезінфекційні заходи тощо.

Крім того, за можливості, працівники будуть переведені на віддалений доступ до роботи із застосуванням електронних комунікаційних технологій.

Передісторія: Наразі у Луганській області зафіксовано шість нових випадків COVID-19. Загалом з початку пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у 167 осіб. З них одужали – 118. лікуються – 48 (19 – на стаціонарі та 29 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 11,5 %.