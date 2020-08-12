У Львові COVID-19 забрав життя водія “швидкої”

Від коронавірусу у Львові помер водій екстреної допомоги Мар’ян Сидор.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.

Пряма мова: “У сім’ї ЛОЦЕМД МК непоправна втрата – від COVID-19 сьогодні помер наш колега Сидор Мар’ян Антонович, який 30 років свого життя віддав служінню людям. Працював водієм екстреної допомоги на ПС-5 міста Львова. Завдяки його праці було врятовано багато людських життів”.

Деталі: Чоловіка ушпиталили до Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру у важкому стані. Попри зусилля лікарів, його життя не вдалося врятувати.

Передісторія: Станом на 12 серпня на Львівщині коронавірус забрав життя уже 310 осіб. 3040 пацієнтів подолали хворобу.