Дитсадки у Вінниці мають запрацювати до 25 серпня

Деякі вже пройшли перевірку спецкомісії та почали приймати дітей.

Джерело: Facebook-сторінка мера Вінниці Сергія Моргунова.

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Вінниці вже функціонує 34 муніципальні садочки. Головна умова – всі працівники дитячих закладів мають пройти медобстеження та тестування на коронавірус. Це важлива і серйозна робота, бо під час такого аналізу дійсно вдалось виявити людей з безсимптомним перебігом COVID-19".

Деталі: Моргунов запевняє – якщо садок уже відкрився, то в ньому витримані всі протиепідемічні норми, а персонал здоровий.

Передісторія: Наразі на Вінниччині зафіксовано 43 нові випадки COVID-19. Загалом з початку пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у 3086 осіб з області.