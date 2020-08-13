В Одеській міській раді — ще два випадки COVID-19

Діагноз COVID-19 підтвердився у начальниці відділу організаційного забезпечення діяльності одеського міського голови Алли Чижевської і заступника начальника юридичного управління департаменту комунальної власності Валерія Микуленка.

Джерело: "Думская" з посиланням на власні джерела.

Деталі: Журналісти повідомляють, що з підозрою на коронавірус на самоізоляцію пішов віце-мер Одеси Олесь Янчук.

Передісторія: Раніше коронавірус виявили у заступника мера Одеси Геннадія Труханова Дмитра Жемана.