13 серпня 2020, 14:37 — Валерія Іванова
В Одеській міській раді — ще два випадки COVID-19
Четвер, 13 серпня 2020, 21:56
Діагноз COVID-19 підтвердився у начальниці відділу організаційного забезпечення діяльності одеського міського голови Алли Чижевської і заступника начальника юридичного управління департаменту комунальної власності Валерія Микуленка.
Джерело: "Думская" з посиланням на власні джерела.
Деталі: Журналісти повідомляють, що з підозрою на коронавірус на самоізоляцію пішов віце-мер Одеси Олесь Янчук.
Передісторія: Раніше коронавірус виявили у заступника мера Одеси Геннадія Труханова Дмитра Жемана.