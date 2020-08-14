Волинь. Спалах коронавірусу стався у будинку для літніх людей

Захворіли сім осіб.

Джерело: Видання "Під прицілом" з посиланням на головну державну санітарну лікарку Волинської області Наталію Янко.

Пряма мова: "У Старовижівському районі на коронавірус захворіли сім осіб – чотири працівники та троє підопічних. Фахівці проводять усі необхідні лабораторні дослідження".

Деталі: Чинними залишаються ще кілька спалахів в області. Зокрема, на ТзОВ "Володимир-Волинська фабрика гофротари" зареєстрували 35 випадків коронавірусу (14 людей вже одужали).

За словами Янко, погіршилася ситуація в Маневицькому районі у селі Велика Яблунька, де COVID-19 виявили в людей, які були на весіллі. Кількість хворих із шести збільшилася до 10.

Також у Любешівському районі залишається найбільшою кількість сімейних вогнищ: Судче – вісім випадків, у тому числі один летальний, Гірки – чотири, Зарудче – три випадки.

Передісторія: За останню добу на Волині виявили 58 нових випадків коронавірусу. Загалом в області захворіло на вірус 4529 людей.