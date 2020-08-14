В Одеській філармонії, попри спалах COVID-19, відбудеться музичний фестиваль

Приміщення вже продезінфікували.

Джерело: Пресслужба фестивалю Odessa Classics.

Пряма мова: "Дорогі друзі! Практично весь колектив філармонії через ситуацію з COVID-19 йде на карантин. У зв'язку з цим фестивалю Odessa Classics доводиться трохи скорегувати програму і організацію наших концертів.

– Приміщення філармонії буде піддано посиленій дезінфекції відділом дезинфектології Одеського лабораторного центру. Це станеться в п'ятницю;

– Фестивальна команда не буде залучати до роботи колектив Одеської філармонії: всіх, за винятком деяких адміністраторів, які протягом останнього місяця були у відпустці і не контактували із зараженими співробітниками. Обслуговувати заходи фестивалю будуть люди з команди Odessa Classics;

– Камерний оркестр Одеської філармонії також знаходиться на самоізоляції, в зв'язку з чим ми в терміновому порядку переглядаємо програму тих вечорів, в яких він був зайнятий. Подробиці того, якими будуть ці концерти ми повідомимо додатково;

– У великому залі філармонії встановлена тимчасова система кондиціонування;

– Всі хедлайнери Odessa Classics ще раз підтвердили готовність виступати на фестивалі і також беруть участь в перегляді програми разом з керівництвом фестивалю".

Деталі: Усі заходи безпеки під час фестивалю у філармонії організатори обіцяють дотримати. А саме: 50-відсоткову заповненість залу, шахове розсадження глядачів, обов'язкові маски для глядачів і команди фестивалю, скринінг температури і дезінфекція, залишаються в силі.

Глядачів закликали не знімати маски під час концертів.

Передісторія: Нагадаємо, що в Одеській філармонії виявили шість випадків коронавірусу.