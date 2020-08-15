Запоріжжя. У медичному виші на COVID-19 хворіють 29 студентів

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету захворіли 29 студентів-іноземців.

Джерело: Пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Пряма мова: "Станом на 8:00 15.08.2020 виявлено 29 захворілих на COVID-19 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету, ( 25 осіб з легким перебігом захворювання госпіталізовано до КНП Міська лікарня № 7, 4 із середнім ступенем важкості госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні)".

Деталі: Перший діагноз СOVID-19 виявили у студента іноземного факультету 11 серпня. Напередодні він звернувся з ознаками гострої респіраторної хвороби. Згодом позитивний результат тестування отримав і його сусід по кімнаті.

Наразі гуртожито взято під охорону та обмежено пересування. З 11 серпня виявляють та ізольовані контактних осіб хворих.

Проведена дезінфекція кімнат та решти приміщень, де перебували хворі.

Передісторія: За весь час пандемії на Запоріжжі виявили 1052 випади коронавірусу. Одужали 702 людини. Ще 327 – продовжують лікування.