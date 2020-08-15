У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19

На Львівщині, Буковині та в Києві зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус-інфо".

Пряма мова: "Завантаженість ліжок у лікарнях наразі складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19. Найвищий показник у Києві – 52%, Львівській області – 52,8%, Чернівецькій області – 52,4% та Івано-Франківській області - 48,8%".

Деталі: Натомість найменша кількість ліжок заповнена у Запорізькій області. За даними МОЗу, показник заповненості в області складає 3,6%.

Передісторія: Показникам пом'якшення карантину в Україні наразі не відповідають сім регіонів. Йдеться про Київ, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщину, Львівщину, Рівненщину та Буковину.