14 серпня 2020, 10:20 — Марина Ансіфорова, Валерія Іванова
За добу COVID-19 не виявили лише на Кіровоградщині
Субота, 15 серпня 2020, 13:54
У Кіровоградській області впродовж доби не зафіксували випадків COVID-19.
Джерело: Дані РНБО.
Деталі: Найменше випадків за добу зафіксували на Херсонщині. Там захворіли чотири людини.
Натомість лідерами захворюваності стали Харківщина та Київ. Там вірус виявили у понад двохсот людей.
Передісторія: Сьогодні в Україні зафіксовано рекорд добової захворюваності. Кіоронавірус підтвердився у 1847 осіб.