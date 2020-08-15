За добу COVID-19 не виявили лише на Кіровоградщині

У Кіровоградській області впродовж доби не зафіксували випадків COVID-19.

Джерело: Дані РНБО.

Деталі: Найменше випадків за добу зафіксували на Херсонщині. Там захворіли чотири людини.

Натомість лідерами захворюваності стали Харківщина та Київ. Там вірус виявили у понад двохсот людей.

Передісторія: Сьогодні в Україні зафіксовано рекорд добової захворюваності. Коронавірус підтвердився у 1847 осіб.