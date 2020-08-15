На Рівненщині розгортатимуть лікарні другої хвили

Нові лікарні для пацієнтів з коронавірусом розгортатимуть поблизу Рівного.

Джерело: Видання "Про Захід" з посиланням на голову ОДА Віталія Коваля.

Пряма мова: "Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру – в Гощі та Здолбунові. Це дозволить розвантажити Рівненську міську лікарню".

Деталі: Наразі на Рівненщині заповненість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з COVID-19 складає 41%.

"Кількість місць із підведенням кисню – 61% в медзакладах першої хвилі та 47% – в закладах другої хвилі",- йдеться в повідомленні.

Передісторія: На Львівщині, Буковині та в Києві зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.