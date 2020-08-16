Мер Кременчука – на самоізоляції

Він контактував із хворим на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Кременчука Віталія Малецького.

Пряма мова: "Повідомляю, що відповідно до стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі я розпочинаю самоізоляцію як контактна особа з підтвердженим випадком COVID-19 та буду перебувати під медичним спостереженням. У вирішенні важливих питань життєдіяльності міста буду брати участь дистанційно".

Деталі: Станом на 15 серпня у Кременчуці зареєстровано один новий випадок коронавірусу. Захворіла жінка 36 років, стан її здоров‘я наразі задовільний, вона перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

Два пацієнти одужали, що підтверджено негативними ПЛР-тестами.

Передісторія: У травні коронавірус виявили у заступника мера Кременчука Дмитра Кравченка. Він був госпіталізований в інфекційне відділення лікарні "Кременчуцька" і, зрештою, подолав хворобу.