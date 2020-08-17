У Києві від сьогодні діють нові правила карантину
Сьогодні в столиці починають діяти жорсткіші карантинні обмеження.
Джерело: Віталій Кличо.
Деталі: Згідно з новими правилами, заборонено:
– перебування в громадських спорудах, транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – масок;
– перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
– самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
– проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Також відповідно до нових карантинних обмежень:
– організатор заходу відповідає за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 метра, якщо учасники розміщені стоячи;
– заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за 50% місць;
– громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
Передісторія: Наприкінці минулого тижня у Києві вирішили посилити карантинні обмеження. Нові правила пов’язані з потраплянням столиці до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.