У Києві від сьогодні діють нові правила карантину

Сьогодні в столиці починають діяти жорсткіші карантинні обмеження.

Джерело: Віталій Кличо.

Деталі: Згідно з новими правилами, заборонено:

– перебування в громадських спорудах, транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – масок;

– перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

– самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

– проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Також відповідно до нових карантинних обмежень:

– організатор заходу відповідає за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 метра, якщо учасники розміщені стоячи;

– заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за 50% місць;

– громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Передісторія: Наприкінці минулого тижня у Києві вирішили посилити карантинні обмеження. Нові правила пов’язані з потраплянням столиці до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.