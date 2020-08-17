Київ та 10 областей не готові до послаблення карантину

У 10 регіонах та столиці епідемічні показники не відповідають умовам пом'якшення карантину.

Джерело: МОЗ.

Деталі: У Києві, на Волині, Житомирщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Одещині, Рівненщині, Тернопільщині, Харківщині та Буковині відсоток виявлення нових випадків коронавірусу перевищує норму.

Крім того, у Києві, Львівській та Чернівецькій областях за останні п'ять днів фіксувалася заповненість лікарень першої хвилі для пацієнтів з COVID-19 більше 50%.

Передісторія: Для того, аби в області можна було пом'явшити карантин, регіон має відповідати трьом епідемічним показникам. Зокрема, охоплення тестуванням не має бути меншим, ніж 24 на 100 тисяч населення, а відсоток виявлення нових випадків хвороби впродовж останніх двох тижнів – не більше 40 на 100 тисяч.

Крім того, заповненість лікарень першої хвилі за останні п'ять днів має бути не більше, ніж 50%.