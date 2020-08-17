В Одесі посилюють карантин
В Одесі вирішили посилити карантинні обмеження.
Джерело: "Первый городской" з посиланням на засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Деталі: Таке рішення пов'язане з віднесенням Одеси до "жовтої" зони.
Згідно з правилами, у громадських будівлях у місті необхідно носити маску або респіратор.
Масові заходи можна проводити лише з розрахунку не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів, а наповнюваність кінотеатрів не може перевищувати 50%.
Також кількість пасажирів у громадському транспорті не може перевищувати кількості сидячих місць.
"Крім цього, забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, діяльність хостелів, робота розважальних закладів і підприємств громадського харчування, крім тих, які здійснюють доставку, з 24:00 до 7:00, а також проведення масових заходів в закладах громадського харчування для 20 і більше осіб", – йдеться в повідомленні.
Передісторія: Від сьогодні жорсткіші карантинні обмеження почали діяти в Києві.