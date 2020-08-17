В Ужгороді посилили карантин

Останні два тижні у місті спостерігається ріст захворюваності на COVID-19.

Джерело: Офіційний сайт Ужгородської міськради.

Пряма мова: "У зв’язку з тим, що Ужгород потрапив у "помаранчеву" зону, відсьогодні у місті припинено планові госпіталізації пацієнтів, — відповідний наказ підготовлено управлінням охорони здоров’я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти мають проходити тестування на коронавірус.

Крім того, наказом зобов’язано керівників комунальних медзакладів вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння у "червону" зону та засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, переглянути запас медикаментів".

Деталі: За словами завідувачки відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України" Вікторії Тимчик, місто утримує лідерство на Закарпатті за показниками захворюваності — вони майже вдвічі перевищують середні по області. Також в Ужгороді найбільша кількість активних хворих. На сьогоднішній ранок із 83 хворих по області майже чверть — ужгородці.

На ранок минулої суботи в Ужгороді був антирекорд – на COVID-19 захворіли 32 ужгородці.

Наразі у лікарнях Ужгорода перебуває 171 хворий на коронавірус. Відділення інтенсивної терапії у міській клінічній лікарні, обласній інфекційній лікарні, Центрі легеневих хвороб, обласній клінічній лікарні – заповнені. Багато хворих поступають у важкому стані, каже головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Передісторія: Загалом на коронавірус захворіли 1076 ужгородців, 533 людини вже одужали, 16 — померли. Якщо така тенденція зберігатиметься, то Ужгород ризикує опинитися у "червоній" зоні.