Херсон. Епідрозслідування у лікарні ім. Лучанського мають завершити до кінця тижня

Триває епідемічне розслідування щодо спалаху у Херсонській міській клінічній лікарні ім. Лучанського.

Джерело: Пресслужба Херсонсьої ОДА.

Пряма мова очільника ОДА Юрія Гусєва: "У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити подібні ситуації в інших закладах охорони здоров'я. Тому чекаю пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня".

Деталі: Загалом у лікарні виявили 30 випадків інфікування коронавірусом.

Зорема, захворіли 18 медичних працівників, 1 працівник не з числа медиків, п’ятеро пацієнтів закладу та шестеро контактних осіб.

"10 осіб з цього осередку перебувають в обласній інфекційній лікарні, з них 8 осіб – медичні працівники, 2 особи у стані середньої важкості, 20 осіб спостерігаються вдома. Троє хворих, переведених з лікарні ім. О.С. Лучанського, на жаль, померли", – йдеться в повідомленні.

Передісторія: Загалом на Херсонщині коронавірус виявили у 301 особи. Одужав 221 пацієнт. Натомість шестеро – померли від ускладнень.