Стали відомі нові подробиці ймовірного зараження COVID-19 командувача ВМС

За словами журналістів, Олексій Неїжпапа переносить хворобу безсимптомно і працює віддалено.

Джерело: Думская з посиланням на власні джерела у командуванні національного флоту.

Пряма мова: "У зв'язку з хворобою командувача на самоізоляцію пішли кілька десятків офіцерів, які контактували з ним останнім часом. Проте наш співрозмовник говорить, що на обороноздатності держави цей інцидент не позначиться: і в Неїжпапи, і в інших захворювання протікає безсимптомно, вони працюють, але віддалено, підтримуючи зв'язок один з одним".

Деталі: Джерела Думської повідомляють, що командувач ВМС отримав позитивний результат тесту на коронавірус ще минулої п'ятниці.

Передісторія: Про те, що Олексій Неїжпапа захворів на коронавірус, першими повідомили журналісти видання "Бабель". За їх словами, командувач ВМС відмовився коментувати цю тему.