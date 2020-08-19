Послаблювати карантин не готові Київ та 12 областей

Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області не готові пом'якшити карантин.

Джерело: МОЗ.

Деталі: На Житомирщині, Київщині, Сумщині та Харківщині наразі великий показник виявлення нових випадків коронавірусної хвороби.

У решті областей та столиці, крім цього показника, перевищений відсоток заповненості лікарень для пацієнтів з COVID-19.

Передісторія: Для того, аби в області можна було пом'якшити карантин, регіон має відповідати трьом епідемічним показникам. Зокрема, охоплення тестуванням не має бути меншим, ніж 24 на 100 тисяч населення, а відсоток виявлення нових випадків хвороби впродовж останніх двох тижнів – не більше 40 на 100 тисяч.

Крім того, заповненість лікарень першої хвилі за останні п'ять днів має бути не більше, ніж 50%.